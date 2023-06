In auto con coca e hashish, arrestato 31enne irregolare sul territorio nazionale

Aveva con sé circa duecento grammi di fumo e cinque di cocaina. E' finito nei guai per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

In auto con coca e hashish, arrestato 31enne irregolare

Durante un normale controllo alla circolazione stradale all'uscita della Brebemi di Rovato hanno trovato un 31enne con fumo e coca. Lui è finito in manette, mentre l'autista del veicolo è stato denunciato dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari.

E' successo il 2 giugno alle 8 del mattino. La Polstrada ha fermato un'auto in Brebemi, all'altezza dello svincolo per Rovato, per effettuare un controllo quando ha capito che qualcosa non andava. All'interno del veicolo c'erano due uomini di origini marocchine, che subito sono sembrati parecchio agitati. A quel punto gli agenti di Chiari hanno effettuato una perquisizione, passando al setaccio sia il veicolo che le tasche e le borse dei due occupanti. E proprio uno di loro, un 31enne irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, aveva con sé 200 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina.

La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il 31enne è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'autista di 50 anni, invece, è stato denunciato perché in concorso per attività di spaccio. L'arresto è stato convalidato per direttissima: in attesa del processo il giudice del Tribunale di Brescia ha stabilito che il 31enne non può soggiornare in Lombardia.