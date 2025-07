territori

In arrivo nuovo spazio per la comunità e il Bosco.

Bosco del Lusignolo: una nuova opportunità

Dai danni del maltempo nasce una nuova opportunità per il Bosco del Lusignolo a San Gervasio Bresciano che potrà godere di un nuovo ampliamento. E' il risultato dell'operazione chiusa dal municipio per riparazione ai danni del maltempo che con la caduta di un grosso albero avevano provocato la distruzione del ponte sospeso del Bosco stesso.

Le parole del consigliere comunale

A spiegare la faccenda è stato il consigliere con delega al Lavori Giampaolo Mantelli in consiglio comunale, che ha approvato l'acquisizione al patrimonio di una porzione di terreno.

«Durante un fortissimo temporale con forte vento avvenuto circa un anno fa quando noi ci eravamo premurati di fare un taglio specifico sulle piante di proprietà comunale nell'area del nostro Bosco del Lusignolo avevamo detto alla proprietà che sta a nord del vaso che confina con il Bosco di fare altrettanto - ha spiegato Mantelli - purtroppo la proprietà non ha proceduto al taglio di queste piante particolarmente grandi per cui quando c'è stato quel fortissimo vento una delle piante emozioni di proprietà privata ha centrato purtroppo il ponte distruggendolo. Ci siamo rivolti alla proprietà abbiamo avuto una corrispondenza epistolare dove abbiamo specificato che era responsabilità loro e alla fine si è raggiunto un accordo perché la proprietà aveva qualche difficoltà a risarcire il comune perché non assicurata, per cui avrebbe dovuto risarcire con risorse proprie. Da qui è arrivata allora una proposta che abbiamo inteso sviluppare e approfondire, abbiamo fatto le dovute perizie, e abbiamo accettato di ricevere in permuta una porzione di terreno per pari importante rispetto a quello che ci costerà sistemare il ponte. Quindi la faccenda si è chiusa con una permuta di terreno, poco meno di un ettaro e mezzo, invece di risorse economiche dirette a risarcimento del danno fatto. I nostri legali chiusi hanno l'accordo e la delibera di questa sera è di accettare l'accordo che è stato fatto e di dare mandato ai nostri uffici per andare a concludere le procedure burocratiche ed amministrative, con questa permuta a totale risarcimento del danno ricevuto».

Un accordo che se al momento non permetterà di avere il denaro per sistemare il ponte e le risorse dovranno essere reperite in altro modo, apre però una nuova opportunità per il Bosco , con una grande ampliamento.

«Questo consentirà di fare a nostro avviso un buon lavoro - ha proseguito Mantelli - perché questo nuovo ettaro e mezzo circa ovviamente sarà un ampliamento del nostro bosco e avrà l'ampliamento di una delle attuali piste ciclabili che sono presenti, dove c'è il ponte dei Morti di Motella, per cui invece che imboccare verso sud il ponte si potrà svoltare a sinistra su un nuovo tratto di pista pedociclabile, perché la nuova area si trova proprio sulla sponda a nord del vaso Lusignolo e arriva fino al ponte sospeso. Ci consentirà in futuro di realizzare un nuovo tratto di pista che arriverà sul ponte con relativa piantumazione, per cui sarà un'ulteriore valorizzazione del patrimonio comunale da un punto di vista ecologico e ambientale e il ponte, nel momento in cui andremo a sistemarlo, invece che essere sospeso avrà un innesto che permetterà di raggiungere la parte sud del bosco . Ci pare che sia un accordo buono da un punto di vista economico per il nostro Comune ci pare anche un investimento importante per il nostro Bosco per una maggiore fruibilità da un punto di vista ecologico ambientale».

La parola al Consiglio

Il Consiglio è poi stato chiamato a deliberare su un altro punto riguardante sempre l'arricchimento del patrimonio comunale con una opportunità importante che si è presentato nei mesi scorsi e che il Comune ha deciso di valutare e considerare nell'ottica di rilancio del centro storico che sta perseguendo da anni, inanellando una serie di opere e iniziative che hanno già dato in parte un volto nuovo alla via partendo dal Centro per la famiglia e una piazza.