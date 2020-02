In arrivo a Pontoglio i nuovi pilomat

Addio ai parcheggi selvaggi e benvenuta maggiore sicurezza vicino alle scuole. A Pontoglio arrivano i nuovi pilomat.

Nuovi pilomat

Arrivano i dissuasori mobili: i lavori saranno effettuati durante le vacanze di Carnevale. L’Amministrazione ha infatti deciso di installare quattro pilomat nelle zone più sensibili del paese: due saranno infatti all’incrocio fra via Francesca e via Dante, mentre gli altri saranno posizionati all’intersezione fra via Francesca e piazza Diaz. Ma che cosa sono i pilomat? Si tratta, in modo più semlice, di “colonnine mobili”. Un dissuasore è infatti un dispositivo stradale utilizzato per impedire il passaggio o la sosta ai veicoli.

L’intervento del sindaco

“L’installazione dei pilomat è stata inserita nel contesto sia della sicurezza stradale che della gestione degli spazi urbani orientata alla qualità ambientale, all’ammodernamento delle dotazioni viarie in funzione della moderazione delle velocità veicolari, della dissuasione del traffico di attraversamento, della fruibilità e sicurezza dei pedoni – ha spiegato il primo cittadino Alessandro Seghezzi – I due dispositivi che saranno posizionati all’incrocio di via Francesca consentiranno di risolvere diverse problematicità. In primis, bloccando gli accessi in prossimità delle scuole, si garantirà maggiore sicurezza ai ragazzi sia all’entrata che all’uscita da scuola”.

L’obiettivo

L’obiettivo è anche di risolvere un altro problema sempre più diffuso in paese: quello degli stalli di sosta non autorizzati soprattutto per portare i bambini a scuola. “I dissuasori eviteranno i parcheggi selvaggi già ampiamente segnalati anche dai cittadini attraverso l’app ufficiale del Comune – ha aggiunto il sindaco – Questi avranno inoltre un ruolo di estrema importanza per la messa in sicurezza di ogni manifestazione pubblica. La burocrazia esige piani di sicurezza importanti. Con l’istallazione dei pilomat vogliamo sostenere ancora di più l’enorme sforzo profuso dalle associazioni locali. Il tessuto sociale di Pontoglio si regge appunto su una collaborazione proficua fra le varie realtà e l’Amministrazione è in queste occasioni che deve prestare attenzione e dare il proprio sostegno”. I lavori avranno inizio nella prossima settimana approfittando della chiusura di qualche giorno delle scuole per le feste di Carnevale.

