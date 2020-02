Imprese, scuola e formazione per i 70 anni di Confartigianato FOTO GALLERY

L’appuntamento si è tenuto al Polo scolastico della primaria di via Lancini, a Chiari. In occasione dei 70 anni di Confartigianato si è parlato di scuola, imprese e formazione.

70 anni di Confartigianato

Un appuntamento che ha avuto una grande partecipazione. Si è tenuto questa mattina a Chiari, al Polo scolastico della primaria di via Lancini, l’appuntamento organizzato per i 70 anni di Confartigianato.

Il convegno

Il convegno, organizzato con il patrocinio del Comune di Chiari, è stato inserito all’interno delle celebrazioni per i 70 anni di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e ha avuto il titolo di “Imprese, scuola e formazione. Insieme si vince”. Sono intervenuti per l’occasione: Mario Taccolini, prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia, Giovanni Battista Sarnico, consigliere provinciale e sindaco di Ospitaletto e Massimo Vizzardi, sindaco di Chiari.

“Imprese, scuola e formazione”

L’incontro di questa mattina è stato introdotto da Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale mentre ha moderato il giornalista clarense Claudio Baroni. Per l’occasione hanno portato la loro testimonianza la dirigente scolastica del CFP Zanardelli di Chiari Raffaella Galloni, una referente dell’Istituto Città di Chiari, il presidente della consulta di Confartigianato Chiari Ermanno Pederzoli e il responsabile della comunicazione Libertas Roberto Goffi. Durante la mattinata sono stati divulgati i dati elaborati dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia sulle imprese artigiane locali e verranno premiati, artigiani e imprenditori, alla memoria e per la fedeltà all’Organizzazione. Presente anche una delegazione di studenti degli istituti superiori locali e due riconoscimenti speciali sono stati consegnati a due studenti dell’Istituto Einaudi che si sono distinti per il loro impegno. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Chiari e in collaborazione con ArtigianBroker, Libertas – centro nazionale sportivo e Ag. Generali di Chiari.

