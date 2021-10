Implantologia dentale: le tecniche di ultima generazione

Capriolo



Implantologia dentale: bastano meno di 24 ore per recuperare funzionalità ed estetica della propria bocca. Come spiega il dottor Edoardo Franzini, odontoiatra e implantologo in Polimedica Vitruvio di Capriolo, punto di riferimento a Brescia per le cure dentali.

Polimedica Vitruvio vanta una equipe di eccellenza esperta in implantologia avanzata: quali risultati è possibile raggiungere?

L’implantologia dentale permette al paziente di tornare a una perfetta masticazione in meno di 24 ore. Durante l’intervento, andiamo a posizionare l’impianto, quindi la vite in titanio, dove prima c’era il dente. E già in poche ore, addirittura in sole 2 o 3 ore, possiamo confezionare per il paziente un dente provvisorio adatto alla masticazione e a far tornare il sorriso con un livello estetico ottimale. L’intervento è molto semplice, si fa in studio e grazie all’anestesia locale il paziente non sente assolutamente nulla.

Tra le tecniche di ultima generazione c’è l’implantologia dentale a carico immediato, in cosa consiste?

Ormai da tempo utilizziamo anche la tecnica del carico immediato. Consiste nel posizionamento di una o più viti, quindi di uno o più impianti in bocca al paziente, dove prima c’era il dente.

In poche ore riusciamo a confezionare un dente fisso, o più denti fissi, provvisori in bocca. Il paziente a poche ore dall’inserimento dell’impianto riesce già ad avere una masticazione perfetta e una estetica della bocca ottimale.

In Polimedica Vitruvio è possibile anche accedere all’ultima frontiera dell’implantologia dentale: la chirurgia guidata. Di cosa si tratta?

È una tecnica ottimale e la consiglio personalmente a chi ha poco osso in bocca, oppure ha molta paura dell’anestesia.

Grazie a un programma software di cui disponiamo in studio, riesco a posizionare virtualmente nella bocca del paziente le varie viti e impianti in titanio. Il beneficio, sia per il medico sia per il paziente, è quello di poter vedere in anticipo il risultato finale.

