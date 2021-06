Impegnata in un controllo, la Locale insegue e restituisce un'auto rubata

E' successo a Rovato, nella serata di giovedì. Il veicolo era stato trafugato nello stesso giorno a Roncadelle.

Erano passate da poco le 21 di giovedì quando la pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel controllo del territorio di Rovato per la prevenzione di furti, ha intercettato in frazione Duomo un veicolo rubato. Dopo l'alt degli agenti il veicolo ha tentato la fuga tra Duomo e Sant'Andrea, finendo la corsa nel tratto chiuso di via Dusi.

Il conducente ha tentato anche la fuga a piedi, ma è stato subito inseguito tra i campi di granoturco e bloccato. Il veicolo, rubato a Roncadelle, è stato restituito al proprietario e il conducente, un marocchino di 44 anni (O.A.), deferito all'autorità giudiziaria.