Impatto tra auto e moto, dopo l'incidente il ragazzo alla guida dell'autovettura è fuggito

Sinistro

La strada per più di un'ora, è stata a senso unico alternato con rallentamenti.

Sinistro stradale al confine tra Cologne e Chiari.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 17.39 in codice rosso tra via Francesca e via Palazzolo sulla variante della Sp17 per Chiari. Ad essere coinvolti un'auto e uno scooterone con a bordo un uomo di 57 anni. Dopo l'impatto con quest'ultima, l'auto è fuggita ed è stata rintracciata pochi minuti più tardi dalla Polizia Locale del Monte Orfano. Alla guida un ragazzo di nazionalità albanese con il tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito . Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e del veicolo, denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per aver cagionato lesioni gravissime, nonché per essere fuggito dopo aver provocato l'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Chiari, la strada per più di un'ora, è stata a senso unico alternato con rallentamenti.