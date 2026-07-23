Una scritta con la vernice rossa, che recita “Rip Fakir Acab”, è comparsa nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2026 sulla scultura che rappresenta il Volto della Franciacorta, l’ultima opera scultorea realizzata da padre Costantino Ruggeri ad Adro, suo paese d’origine. Un atto vandalico che è stato duramente condannato dall’Amministrazione comunale.

Imbrattato dai vandali il Volto della Franciacorta

Questo il post che l’Amministrazione comunale di Adro ha pubblicato nella mattinata di giovedì sulla pagina Facebook ufficiale:

“Il Comune di Adro esprime la più ferma condanna e il più profondo sdegno per il vile gesto vandalico compiuto, con tutta probabilità nella notte, ai danni dell’opera d’arte “La Franciacorta” di padre Costantino Ruggeri, collocata nella rotatoria della Strada provinciale. Le scritte comparse sull’opera rappresentano un atto di inciviltà che colpisce non solo un bene artistico di grande valore, ma l’intera comunità di Adro e il patrimonio culturale che appartiene a tutti. L’Amministrazione comunale si è già attivata per ripristinare l’opera nel più breve tempo possibile. Tecnici specializzati stanno valutando le modalità di intervento più idonee che ne preservino l’integrità. Parallelamente, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per individuare i responsabili di questo gesto, affinché rispondano delle proprie azioni. Simili episodi non rappresentano Adro né i suoi cittadini e saranno sempre condannati con la massima fermezza”

Danneggiata la scultura di padre Costantino

Nato ad Adro nel 1925, padre Costantino Ruggeri si è spento il 25 giugno 2007 all’ospedale di Merate, nei pressi del Convento di Sabbioncello, dove aveva trascorso le sue ultime settimane di vita. Il giorno prima, il 24 giugno 2007, ad Adro, suo paese di origine, era stata inaugurata l’ultima sua opera scultorea raffigurante il Volto della Franciacorta. Una scultura imponente, collocata al centro della rotonda sulla SpXII, che nel corso degli anni ha assunto un forte valore simbolico. Per questo il gesto vandalico è stato universalmente condannato. Senza entrare nel merito del significato della scritta (che ricorda Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna il 19 luglio 2026 nel quartiere Pilastro durante un intervento di polizia), ma per il fatto che essa rappresenta uno sfregio su un’opera d’arte, peraltro lasciata da una figura ricordata con grande affetto ad Adro. Non a caso, nel 2023 era stata inaugurata nelle meravigliose sale di Palazzo Dandolo la mostra dedicata alle opere del religioso e artista e intitolata “Il linguaggio delle cose”; in tempi più recenti, nel maggio scorso,è stato consegnato in Municipio il volume dedicato a padre Costantino Ruggeri, un evento che ha suggellato la nascita dell’Associazione Amici di Padre Costantino odv.