Il vescovo Tremolada a sorpresa a Pavone

Oggi si è svolta l’ultima funzione in diretta Facebook, con una bella sorpresa: il vescovo Pierantonio Tremolada ha voluto essere presente.

Il vescovo Tremolada a Pavone

Con una telefonata alle 8.30 del mattino il vescovo Pierantonio Tremolada ha avvertito della sua presenza alla funzione delle 10, l’ultima in diretta via Facebook, dato che da domani riprenderanno le messe dal vivo. Una bella sorpresa per il parroco don Lorenzo Boldrini felice di aver potuto chiudere il periodo più duro di questa epidemia pregando con il vescovo Tremolada per l’intera comunità di Pavone, per i suoi defunti e per tutte le persone ancora ammalate.

Il commento del parroco

«Sono davvero contento che il vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada sia venuto tra di noi per starci vicino e per ricordare tutti i nostri cari defunti e per le persone ancora ammalate» dichiara il parroco don Lorenzo. Commento al quale si associa anche il primo cittadino Mariateresa Vivaldini: «Ci tengo a ringraziare tantissimo Silvano Pedeni all’organo, Gloria Baronchelli che con me ha sempre fatto le riprese e trasmesso le dirette Facebook sulla pagina del Comune, l’accolito John Narloch e le tre componenti del coro. Le pochissime persone consentite fino ad oggi, mentre da domani riprendono le funzioni e la chiesa è già stata predisposta».

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE