Il vescovo in visita all’Ats di Orzinuovi

Il vescovo Pierantonio Tremolada in visita all’Ats di Orzinuovi per dare un messaggio di speranza.

Il vescovo in visita alla sede dell’Ats

Stamattina il vescovo Pierantonio Tremolada è andato in visita all’Ats di Orzinuovi per portare un messaggio di speranza. Un gesto che ha portato calore e conforto all’interno del personale sanitario che l’ha accolto con grande gioia. Non è la prima volta che il religioso viene in visita in città, flagellata da contagi, sofferenze e lutti.

