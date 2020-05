Ieri sera, giovedì, il vescovo ha celebrato Messa in città.

Il vescovo a Palazzolo per San Fedele

Il vescovo Pierantonio Tremolada ieri sera, giovedì, ha celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Un momento particolare per la comunità di Palazzolo, visto che ieri era il patrono della città, San Fedele. Ma a causa del Covid, la funzione è stata celebrata a porte chiuse e in diretta streaming sulle pagine della città di Palazzolo e degli oratori. Insieme al vescovo c’era il parroco don Paolo Salvadori e gli altri sacerdoti della città. Un momento particolare perché la comunità i fedeli avrebbero voluto festeggiare in un altro modo questo momento.

