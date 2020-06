Il vescovo a Chiari per il 20esimo compleanno dell’oratorio GALLERY

Il vescovo a Chiari per il 20esimo compleanno dell’oratorio. Tremolada è arrivato in occasione dell’anniversario del Centro Giovanile di via Tagliata.

Il Centro Giovanile 2000 di via Tagliata compie oggi 20 anni. In occasione di questo importantissimo evento, il pastore della Diocesi è giunto a Chiari. Il vescovo Pierantonio Tremolada, dato il tempo incerto, è stato accolto dai fedeli in Duomo.

L’appuntamento, al quale hanno preso parte anche diversi volti noti che si sono dati il cambio all’oratorio in questi anni, è stato svolto secondo le regole del contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Oltre al curato dell’oratorio don Oscar La Rocca, il parroco don Gianmaria Fattorini e tutti i preti clarensi, sono accorsi numerosi sacerdoti. Presenti anche altri volti noti come le suore, don Alberto Boscaglia e don Pierluigi Chiarini mentre don Piero Marchetti ha mandato un video dal Mozambico dove si trova in missione.

Al termine della funzione è intervenuto anche il sindaco Massimo Vizzardi per un saluto. Don Oscar ha invece consegnato una pianta, simbolo di vita e crescita al vescovo e un’immagine dell’oratorio alle suore e ai sacerdoti.

