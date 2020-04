Il tuo settimanale direttamente a casa con le edicole che consegnano a domicilio

Per far fronte all’emergenza Coronavirus e fornire un servizio a chi si trova in quarantena o ha più di 65 anni, diverse edicole del territorio hanno deciso di consegnare giornali e riviste a domicilio. Basta contattarle e fissare la consegna. In questo modo i lettori potranno ricevere anche i settimanali Chiariweek, Montichiariweek, Manerbioweek e Gardaweek in edicola da questa mattina, venerdì.

Il tuo settimanale direttamente a casa

Ecco le edicole del territorio che fanno consegne a domicilio:

Borgosatollo

Edicola capra Via Molino Vecchio, 1, 0302701148

Calcinato

Boutique del Giornale, Calcinato, 0309969498 – 3791262887

Calvisano

Edicola ferrari Barbara Piazza S. Silvestro, 030968260

Edicola Boselli PatriziaVia Marini Don Pietro, 13, 030 9968734

Carpenedolo

Edicola Mura Fernanda 030969023

Castegnato

TabaccheriaDario Luigi Quaresmini in via Marconi 46 (3914263503)

Cartoedicoladi Cerlini e Trebeschi in via Gallo 39 (339 4462239)

Castelcovati

Edicola FioriniVia Chiari a Castelcovati telefono 030718234

Castiglione delle Stiviere

Edicole Treccani, Castiglione delle Stiviere, 3427549778

Coccaglio

Edicola Biferadi via Mattei, 030.7721733

Cologne

Edicola Pasqualidi via Marconi, 030.715205 (9.30-10.30)

Edicola Polidi via Battisti, 030.7156748 (6-12 e 15-19)

Desenzano

Edicola Garda Souvenir Gadget Bigiotteria di Zarra Giovanni di Roma 9, 030912 8028 – 3929598067

Edicola 2b Sncdi Brutti Nicola Piazza per la Concordia 7 San Martino d/B, 030912 8028 – 0309910415 (entro le ore 12 solo San Martino d/B)

Erbusco

Edicola Faustinodi Lusoli Riccardo via Verdi 32 telefono 0307267271

Iseo

Edicoladi viale Repubblica, 030.7284189 (6-13)

Edicoladi via Bonardi, 338.9654963

Conaddi via Paolo VI, numero verde comunale 800.205858 (per chi è in quarantena e over65)

Ghedi

L’Edicola 237di Lombardi Gianluigi, via Matteotti 3, 0309033029 – 3200422285

Edicola sottosopra via Castenedolo, 4, 0309030993 – 3391932588

Edicola 234 di Bellini Clara Largo Zanardelli, 1, 3921822119

Gottolengo

Edicola Attilio Tomasoni Piazza Vittorio Emanuele II, 0309517095

Lonato

Edicola Cartoleria Raffa e Darra Via A. da Lonato, 0309130587

Manerbio

Cartolibreria Roberto Tomasonivia Strada Vecchia 2 030.9380357 / 349.5309064

Pavone del Mella

Edicola Morea Gerarda, via Trieste, 0309959560

Provaglio d’Iseo

Edicola Lillidi via Sebina, 329.6089246 (solo per anziani e chi non può muoversi da casa)

Palazzolo

Origami di Barbo Chiara e Brescianini Mariateresa,via Verdi Palazzolo sull’Oglio, 030 740 2330

Pontoglio

Tabaccheria edicolaSeghezzi Maria Teresa Viale Dante Alighieri, 60 – Telefono 030 747 1012

La coccinella cartoleriaVia Francesca, 2, 030 747 0878

Pralboino

Cartoleria Edicola Nadia Via Martiri della Libertà, 030954616

Remedello

Edicola Rizzotto Moris Piazza Giovanni Bonsignori, 10, 0309953296

Roccafranca

Edicola Lo Scarabocchiodi Diego Baresi Piazza Europa 2 (aperto il mattino e il pomeriggio fa consegne) Telefono: 030 238 5260

Rovato

Tabaccheria Serenodi Gozzini Aldino Domenico via Sant’Andrea, 3498506406

Rudiano

Edicoladi via De Gasperi, 030716493

Salò

Edicola Niboli LauraVia Trento 27 Barbarano, 036522142

Sirmione

Hb di Tamiozzo EvieVia Colombare 80, 0309196370

Travagliato

Edicolavia Conciliazione, 0306865413 (consegne dalle 8.30 alle 10 da concordare)

