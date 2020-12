Il tetto della cascina prende fuoco, una persona rimane senza casa LE FOTO

Il tetto della cascina prende fuoco, una persona senza casa: è successo a Manerbio nel primo pomeriggio.

E’ successo poco fa, a prendere il fuoco è stato il tetto della cascina Bologna, alle porte della città. Stando alle prime informazioni la causa dell’incendio sarebbe stato un problema alla canna fumaria: la fiamme sono partite da lì per poi attaccare il tetto dell’abitazione. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Verolanuova e di Brescia, che hanno domato le fiamme, il rogo si è esteso a buona parte della copertura divorandone circa 25 metri quadrati. Un incendio simile è avvenuto anche mercoledì, a Offlaga.

Nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma la casa, almeno la parte abitabile della cascina, per ora è stata dichiarata inagibile dagli operatori. Pare che ci abitasse una sola persona che non potrà rientrare nella tua casa.