Il suo Iphone svanisce mentre fa shopping, ritrovato a Rovato

Stava facendo shopping all'Outlet di Rodengo Saiano, quando all'improvviso si è resa conto di non avere più il suo Iphone. La disavventura di una donna milanese ha però un lieto fine: grazie all'apposita Applicazione e al solerte lavoro della Polizia Locale di Rovato, il telefono è stato ritrovato e recuperato.

Il suo Iphone svanisce mentre fa shopping

A inizio febbraio la donna si era recata in Franciacorta, all'Outlet di Rodengo Saiano, per fare shopping, approfittando dei saldi ancora in corso. Improvvisamente, però, si era resa conto di non avere più con sé il suo Iphone. Impossibile stabilire se qualcuno gliel'avesse sfilato dalla borsa o se il costoso telefono (il valore è di circa mille euro) fosse scivolato fuori durante le compere. Nell'incertezza, la donna si era recata dai carabinieri e aveva sporto denuncia per smarrimento.

Ritrovato una settimana dopo a Rovato

Una settimana dopo il telefono, grazie all'apposita App installata su un altro cellulare, è stato rintracciato a Rovato. Tuttavia, la posizione indicata dall'Applicazione è approssimativa: e qui è entrata in gioco la Polizia Locale rovatese che, giunta sul posto, ha individuato un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un 18enne di origini straniere, di casa nella cittadina, che in effetti è stato trovato in possesso dell'Iphone smarrito all'Outlet. Il giovane si è giustificato dicendo di averlo trovato e spiegando che aveva intenzione di riconsegnarlo alle forze dell'ordine. E' stato comunque denunciato a piede libero per appropriazione indebita.