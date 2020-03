Il sindaco invita la minoranza in piazza: “Non veniamo per non creare assembramenti”

Il sindaco di Borgo San Giacomo ha invitato il capogruppo di minoranza in piazza per partecipare alla commemorazione, ma lui ha risposto “picche”: “Non si devono creare assembramenti”.

Invita la minoranza in piazza ma loro non ci stanno

Non ha partecipato il capogruppo Fabio Spinoni di Insieme per Borgo, invitato alla commemorazione che si è svolta in piazza poco fa, con le bandiere a mezz’asta, l’osservazione di un minuto di silenzio e la commemorazione degli scomparsi per il virus.

Alcuni componenti della minoranza hanno ricevuto l’invito, che hanno rifiutato, preferendo seguire la commemorazione da casa loro, per evitare assembramenti ed eventuali rischi. “Ho ricevuto la mail senza numero di protocollo – ha detto il capogruppo Spinoni – Al fine di attenermi alle disposizioni previste secondo le quali è necessario non creare assembramenti, vietate le cerimonie e mantenere la distanza sociale, non parteciperò. Chiedo al sindaco di svolgere una commemorazione degna di nota quando l’emergenza sarà cessata”.

La replica

Lama ha risposto tagliente: “Nessun assembramento, ho invitato il capogruppo di maggioranza e quello di minoranza più il prete – ha detto, secco – E’ stata una manifestazione per ricordare le vittime e dar forza ai malati. Vergogna per certe dichiarazioni”.

