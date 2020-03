Il sindaco Gianpietro Maffoni smentisce il focolaio di Coronavirus a Orzinuovi

Il sindaco Gianpietro Maffoni smentisce: “Non c’è il focolaio di Coronavirus a Orzinuovi”.

Maffoni smentisce: “Non c’è il focolaio”

Dopo i dati diffusi tramite mezzo stampa stamattina, in città è dilagata la paura: si è parlato di 11 contagiati, rispetto ai due accertati ieri e un 91enne morto, Stefano Brognoli. Il sindaco Gianpietro Maffoni, esortato dalla cittadinanza, ha diramato in questi istanti un comunicato stampa dove ha smentito le voci sul focolaio. “In merito a quanto apparso su un organo di stampa questa mattina, mi sento in dovere di smentire categoricamente l’eventualità che ad Orzinuovi ci possa essere un focolaio legato alla diffusione del Coronavirus – ha spiegato – Sono costantemente in contatto con il prefetto e con l’Ats, a cui va il mio personale e sentito ringraziamento, e

stiamo valutando ogni ulteriore possibile azione da adottare. Non escludo maggiori restrizioni nelle prossime ore, ma nel caso queste verranno adottate dopo un’attenta analisi. Il numero di contagiati sul suolo di Orzinuovi è in termini assoluti più alto rispetto ad altri Comuni limitrofi, ma questo è dovuto al fatto che siamo anche il Comune più popoloso prossimo alla Provincia di Cremona. Rassicuro pertanto tutta la popolazione orceana in merito al fatto che nulla viene trascurato e che l’intera Amministrazione si sta adoperando al

meglio per la propria comunità”.

