Il sindaco di Cazzago è Commendatore dell’Ordine di Malta

Il sindaco di Cazzago San Martino Antonio Mossini insignito del titolo di Commendatore all’ordine pro Merito Melitensi. La cerimonia è avvenuta questa mattina alla presenza di numerose autorità nella cornice del Centro Oreb di Calino.

È stata officiata questa mattina all’interno delle sale del Centro Oreb di Calino (Cazzago San Martino) la cerimonia solenne di conferimento del titolo di Commendatore all’ordine pro Merito Melitensi al sindaco Antonio Mossini.

Dopo la Santa Messa celebrata da Mons. don Ivan Marcolini, il primo cittadino è stato decorato ufficialmente da Ursula Maria Zuccoli Höfter, ambasciatrice e moglie di Camillo Zuccoli, mancato nel 2019. Per dieci anni ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Sovrano Ordine di Malta in Bulgaria, ha avuto un’intensa vita pubblica, in cui ha dimostrato la sua fedeltà a nobili ideali, sostenuti fino alla sua improvvisa scomparsa.

Era stato proprio Zuccoli, pochi mesi prima della sua dipartita, a proporre Antonio Mossini per l’alta carica, apprezzandolo a livello sia personale sia professionale; grande, anche per questo, la commozione della signora Zuccoli Höfter durante la consegna del merito.

I presenti

A rappresentare l’Amministrazione comunale il vicesindaco Maria Teresa Venni, che a nome di tutta la maggioranza si è dichiarata “onorata e orgogliosa che il sindaco, in veste di privato cittadino, riceva un riconoscimento così importante e prestigioso”. L’assessore ai Servizi finanziari ha avuto inoltre il compito di concedere alla delegazione del Sovrano Ordine di Malta in Bulgaria un seggiolone ortopedico posturale acquistato dal Comune, a sostegno della disabilità e dei bambini meno fortunati ospiti dei centri specializzati della nazione balcanica.

Intervenuti anche gli Ambasciatori del Sovrano Ordine di Malta in Egitto e in Serbia Mario Carotenuto e Alberto di Luca, che hanno ricordato il segno lasciato da Zuccoli come “uomo oggettivamente grande, per quello che era il suo cuore, e per tutto quello che ha fatto durante il suo percorso verso la ricerca del bene, con oltre 400 opere umanitarie” e si sono congratulati con Mossini per il nuovo incarico.

Presenti, oltre alle famiglie del primo cittadino e di Zuccoli, i vertici nazionali con onorevoli e assessori, la Polizia Locale con il comandante Massimo Cozzo e gli agenti Giovanni Candalice e Francesco Cangelosi, il comandante dei Carabinieri Angelo Toscano, il coordinatore della Protezione civile di Cazzago San Martino Tomaso Buffoli e la dottoressa Maria Stella Fernandez, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale di Iseo.

