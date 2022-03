Il sindaco accoglie i rifugiati nella casa della madre

BARBARIGA

"Non possiamo essere indifferenti a questa tragedia, ognuno di noi deve fare qualcosa".

Il sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli, ha accolto i rifugiati nella casa della madre.

Profughi accolti dal sindaco

Bellissimo gesto da parte del sindaco di Barbariga Giacomo Uccelli che, così come stanno facendo altre famiglie, ha deciso di ospitare Olga (35 anni) e la figlia Bogdana (13), due donne in fuga dall'Ucraina arrivate a Barbariga due giorni fa. “Ho spiegato loro che Barbariga,così come tutta l’Italia, è a fianco del grande popolo ucraino – ha detto emozionato Uccelli - Saranno ospitate nella casa di mia mamma che dal cielo sarà sicuramente felicissima di sapere che una mamma e sua figlia dopo molti terribili giorni possono trovare un posto caldo e accogliente”. Il primo cittadino poi, ha ulteriormente spiegato cosa l'ha spinto a questa importante azione. “Sono stati diversi i motivi che mi hanno spinto a compiere questo gesto. Non possiamo essere indifferenti a questa tragedia e perché penso che ognuno di noi deve fare qualcosa. Sei anni fa ho ereditato la casa di mia mamma e in tal senso ho deciso di aprire le porte di questo mio appartamento a persone che scappano dalla guerra. Tra l’altro mia madre ha votato la sua vita all’aiuto del prossimo e penso che questo mio piccolo gesto in realtà sia la continuazione dell’infaticabile solidarietà sociale che mia mamma ha dispensato in tutta la sua vita”.