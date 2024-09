Il saluto di Vittorio Sgarbi a "Jack" Crotti

Il saluto di Vittorio Sgarbi a Giuseppe Crotti, scomparso all'età di 80 anni.

« Jack , per anni mio leale collaboratore Jack lavorava con me, non per me. Era il primo, e il migliore tra i miei assistenti, da cui tutti gli altri hanno imparato ed imparato. Vedeva e giudicava, come nessuno, amici e nemici. Era, più che una guardia del corpo, una guardia dell'anima, che mi suggeriva dove correre e dove fermarmi, perché ogni azione avesse la sua perfezione. Tanti, con me, lo hanno amato e imitato, ma Jack era e resta inimitabile, ovunque si sia nascosto ora, per il divertimento di sorprenderci quando riapparirà. Era buono, benché burbero, e ognuno che lo ha conosciuto lo rimpiange, e sente di avere perso una persona necessaria, capace di tutto capire, e di conoscere l'essenziale che è nel cuore dell'uomo: l'amicizia. Un altro amico come lui non sarà possibile trovare».