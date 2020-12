Il saluto di Vidas agli amici di Nicolas di Chiari VIDEO

Un pensiero particolare, tramite un video, in un anno nel quale non ci si può incontrare. E’ quello che da Vidas è stato inviato agli amici che hanno creato il gruppo “Nel ricordo di Nicolas”.

Il saluto di Vidas agli amici di Nicolas

Il piccolo Nicolas Rugabotti è venuto a mancare 6 anni fa. Aveva una malattia rara quando, a soli 6 anni, è stato strappato dall’affetto dei suoi cari. Eppure, mamma Fabiana, papà Agostino, la sorella Sabrina, i parenti e tutti i loro amici si sono messi in moto. Hanno trasformato il dolore in forza e hanno dato vita al gruppo “Nel ricordo di Nicolas” che lavora insieme all’associazione “Gli amici di Davide il drago”.

In questi anni, i due gruppi, sono stati fondamentali per la realizzazione della casa sollievo Vidas, nel Milanese, un posto in grado di ospitare i piccini (con tutte le cure necessarie), ma anche le loro famiglie.

La struttura e l’impegno del gruppo

La struttura, la prima in Lombardia, è nata a Milano, nel quartiere Bonola, dalla necessità di offrire un luogo di cura a bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili o con bisogni specifici che necessitino dell’intervento di una equipe di cure palliative pediatriche, le cui condizioni cliniche e/o sociali richiedono un periodo di ricovero in ambiente protetto.

E cosa c’entra Chiari?

Il progetto dell’hospice è entrato nel cuore dei clarensi soprattutto a seguito della perdita del piccolo Nicolas Rubagotti. Così, il gruppo “Nel ricordo di Nicolas” si è messo d’impegno continuando a raccogliere fondi per realizzazione dei successivi step.

Gli auguri

Quest’anno, in cui il Covid non ci permette di incontrarci, la direttrice sociosanitaria Giada Lonati e Federico Pellegatta, responsabile infermieristico, hanno inviato un video per salutare e ringraziare tutti coloro che quotidianamente si impegnano per loro. E anche se non sono possibili gli abbracci… gli auguri sono super arrivati!