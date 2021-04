Il saluto di San Pancrazio a don Fabio Marini, che lascia l’incarico per problemi di salute

Tanta gente, distanziata e nel rispetto delle misure anti-Covid, si è ritrovata oggi pomeriggio a San Pancrazio di Palazzolo per salutare, e ringraziare, don Fabio Marini, il parroco originario di Capriolo giunto nella frazione a dicembre 2016, proveniente da Montichiari.

Una Messa di saluto fortemente voluta dai parrocchiani, che hanno potuto così ringraziare il loro pastore per questi quattro anni trascorsi insieme e pregare con lui e per lui, visto che don Marini, in accordo con il vescovo, lascia l’incarico per problemi di salute. Una Messa concelebrata dal parroco, che ha ricevuto alcuni doni dai fedeli e dagli Alpini.