Il saluto della comunità a don Omar: "Mi avete fatto sentire a casa"

Bagnolo Mella ha salutato don Omar Zanetti.

Il saluto a don Omar

La comunità di Bagnolo Mella ha salutato questa mattina don Omar Zanetti, che nei prossimi giorni intranderà un nuovo cammino nell'erigenda Unità Pastorale della Conca d'Oro. Grande emozione si è vissuta durante la Messa, celebrata proprio da don Omar, che ha ricevuto ulteriormente in queste settimane tanti attestati di stima. Nonostante sia rimasto solo tre anni a Bagnolo, con la comunità di è creato un grandissimo legame e rapporto. "Anche se il tempo passato in sieme non è stato molto e segnato da grande prova, quello del periodo pandemico, mi piace sottolineare che non sono i giorni passati insieme a fare la profondità di un'esperienza - ha sottolineato il sacerdote durante il suo saluto - Quello vissuto qui con voi è stato un tempo di grazia: a Bagnolo mi sono sempre sentito a casa e vi porterò nel cuore".