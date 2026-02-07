Il rimpasto di Giunta è servito

Nuovo volto per il governo della città di Manerbio.

I nuovi incarichi

Il vice Andrea Almici «passa» al Bilancio, new entry per le deleghe a Lavori pubblici e Agricoltura è invece Gabriele Cambielli. Una nuova (e vecchia) compagine per la città.

Il sindaco di Manerbio, Paolo Vittorielli, ha infatti annunciato la ricomposizione della Giunta comunale a seguito delle dimissioni dell’assessore al Bilancio Giacomo Treccani, avvenute nel mese di novembre.

“A conclusione di un confronto serio e responsabile all’interno della maggioranza – ha dichiarato il primo cittadino – è stata raggiunta una sintesi politica che consente di ricomporre la squadra di governo e di confermare con chiarezza la continuità e la determinazione dell’azione amministrativa. Una scelta che valorizza competenze, esperienza e impegno, con l’obiettivo prioritario di continuare a fornire risposte concrete alla comunità manerbiese. In questa fase – prosegue Vittorielli – è fondamentale rafforzare lo spirito di squadra all’interno della Giunta e della maggioranza: solo attraverso un lavoro condiviso, fondato sulla collaborazione e sul confronto costante, è possibile affrontare con efficacia le sfide amministrative e perseguire obiettivi comuni nell’interesse della città”.

L’Amministrazione comunale si completa con l’ingresso in Giunta di Gabriele Cambielli, manerbiese di adozione, al quale vengono attribuite le deleghe ai Lavori pubblici, alla viabilità, ai Sistemi informativi, alle Attività produttive e all’Agricoltura.

“La nomina di Cambielli rappresenta un importante valore aggiunto – ha concluso Vittorielli – Le sue capacità, unite a una visione concreta e operativa, contribuiranno in modo significativo allo sviluppo di politiche efficaci e alla realizzazione di progetti strategici per il territorio”.

Per quanto concerne l’assessorato al Bilancio, l’incarico viene affidato al vice sindaco Andrea Almici, al quale sono inoltre assegnate le deleghe a Tributi e Società partecipate, con conferma delle deleghe al Patrimonio e al Commercio.