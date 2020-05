Biblioteche aperte a Milzano e Pavone

Ogni giorno un piccolo passo verso la normalità: oggi è il turno delle biblioteche che riaprono i battenti dopo più di due mesi.

Punto prestito a Milzano

Da oggi il Punto prestito di Milzano, non una vera e propria biblioteca, ma un servizio comunale che garantisce l’accesso ad alcuni servizi base, riapre, pronta a offrire numerose ore di svago. Non bisogna dimenticare però le nuove regole: entrare muniti di mascherina e guanti, assicurarsi che non ci sia gente per evitare assembramenti e poter rispettare la distanza di un metro e mezzo dagli altri, evitare i contatti fisici, disinfettarsi le mani e non sostare più del necessario. Per evitare lunghe soste è possibile prenotare i libri che interessano da casa sul portale opac.provincia.brescia.it.

Biblioteca a Pavone

La biblioteca riapre solo per il servizio di prestito e restituzione, quindi l’accesso è vietato a scaffali, area bambini, sala studio e servizi igenici, inoltre è vivamente consigliato di prenotare i libri da casa , telefonicamente (030 959179), via mail (biblio.pavonemella@tin.it) o attraverso il portale opac.provincia.brescia.it. Si ricorda che all’ingresso sarà misurata la temperatura e dovranno essere rispettate le regole base: munirsi di dispositivi di sicurezza, mascherina e guanti, disinfettarsi le mani, mantenere la distanza di un metro dal prossimo. Non si potranno prendere più di tre libri alla volta relativi al catalogo locale, infatti il prestito inter bibliotecario è sospeso. Si ricorda inoltre che i libri restituiti saranno sottoposti ad una quarantena di 10 giorni.