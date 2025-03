Il progetto Icaro ha fatto tappa all'istituto Dandolo

Il progetto Icaro ha fatto tappa all’istituto secondario superiore Vincenzo Dandolo di Bargnano di Corzano. In cattedra nella mattinata di martedì 25 marzo gli agenti della Polizia stradale di Chiari, in platea ben 95 alunni di quinta superiore.

Icaro è un progetto di educazione stradale, giunto alla venticinquesima edizione, rivolto ai giovani delle scuole, che ha l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. Realizzato dalla Polizia stradale, si avvale di importanti collaborazioni, coinvolgendo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento di Psicologia della Sapienza – Università di Roma, la Fondazione Ania, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo Astm, il Gruppo Autostrada del Brennero spa, Anas Gruppo FS, Enel Italia spa, Pirelli spa, l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. Per le scuole secondarie di secondo grado, il programma formativo è focalizzato sul tema della percezione del rischio stradale. Con tale definizione si intende far riferimento alla capacità di prevedere in anticipo il potenziale verificarsi di un evento pericoloso e conseguentemente adottare comportamenti che possano ridurre il rischio effettivo. La corretta percezione del pericolo stradale è generalmente considerata la prima fase di una serie di processi, fondamentale nel sorreggere adeguati comportamenti improntati alla sicurezza stradale. Tra i temi centrali affrontati durante l'incontro ci sono state le distrazioni alla guida, la velocità, l’uso di alcol e droga. Il progetto punta anche a sviluppare una maggiore sensibilità verso gli altri: il mancato riconoscimento dell’altro, attraverso i naturali processi empatici, è un tema diffuso tra gli adolescenti, spesso all'origine di differenti comportamenti critici e a rischio. L’intervento degli agenti della Polizia stradale, invece, mette l’accento sulla responsabilità e la consapevolezza.

Studenti immersi nella realtà virtuale

Quest'anno il progetto Icaro ha introdotto anche una innovativa modalità formativa: le tradizionali metodiche di training sono infatti state integrate dall’impiego di visori di realtà virtuale. Gli studenti del Dandolo hanno avuto la possibilità di vivere in modo immersivo alcune condizioni di rischio, in modo contenuto e controllato, dove poter sviluppare al meglio la consapevolezza del pericolo. L’impiego dei visori è servito sia a sviluppare la consapevolezza che a incoraggiare comportamenti responsabili verso l’altro. E il feedback da parte della comunità scolastica è stato assolutamente positivo, come evidenziato dal professor Giuseppe Sabaini, referente per la scuola: “Ottimo riscontro da parte degli alunni, che hanno interagito con domande e interventi personali, ma anche dai professori presenti all’incontro”

