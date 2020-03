Il polo della secondaria a Chiari diventerà realtà. La primaria e le medie vedranno ulteriormente implementare beni e servizi. Si è svolta in questi giorni la gara.

Polo della secondaria

Proseguono i progetti dei nuovi poli scolastici clarensi, cuore pulsante del programma dell’Amministrazione. Infatti, sia per le primarie (già realizzate), sia le secondarie (in fieri), numerosi sono gli interventi che hanno ottenuto importanti riscontri in appositi bandi di finanziamento per l’edilizia scolastica. Riscontri già formalizzati in favore del Comune di Chiari per il merito tecnico ed i contenuti delle diverse istanze che, al termine dell’intera operazione, permetteranno all’Amministrazione di ottenere complessivamente 18 milioni di euro a fondo perduto: praticamente quanto l’intero ammontare degli investimenti in programma, con il beneficio ulteriore in termini economici di oltre 600mila euro annui sui risparmi delle utenze, grazie alle particolari tecnologie e l’efficientamento energetico di tutta l’edilizia pre-esistente fino al raggiungimento della speciale caratteristica NZEB di tutto il patrimonio scolastico (Near Zero Energy Building).

La gara

Nel Polo delle Secondarie di via Roccafranca, il progetto ambizioso posto a base di gara prevede la realizzazione di due nuove palestre abbinate tra loro, 24 nuove aule e laboratori, l’Auditorium, il Civic Center ed una grande Agorà sul modello di quello del Martiri – Lancini. Inoltre, anche qui come nelle Primarie, ci saranno una nuova mensa ed una serra didattica, oltre alla riqualificazione sismica ed energetica di tutta l’edilizia esistente.

Sempre il Polo delle Secondarie, grazie alle migliorie proposte nella speciale procedura di gara, verrà implementato con una serie di interventi complementari tra cui una pensilina fotovoltaica all’ingresso, l’arredo dell’archivio di progetto con compattatori mobili e la sistemazione di tutte le aree esterne, compreso il rifacimento del parco pubblico di via Vivaldi, attrezzato con ciclabili che da lì saranno tracciate per oltre mezzo chilometro fino alla Zona a Traffico Limitato del nucleo antico della Città. Infine, tra le migliorie offerte anche l’arredo completo di tutti gli spazi per la didattica e l’attrezzatura informatica, nonché l’attrezzatura audiovisiva dell’Auditorium e le balaustre in cristallo e tribune telescopiche per la Palestra.

Il polo della primaria e il parcheggio

Mentre per quanto riguarda il Polo delle Primarie di via Lancini, si tratta in particolare di completare l’ampliamento già per la maggior parte realizzato nel primo mandato della Giunta Vizzardi, con il nuovo Padiglione delle Arti e delle Scienze e annessa pensilina fotovoltaica che proteggerà dalle intemperie tutto il camminamento dall’ingresso di viale Mellini fino porta principale dell’atrio ed un Sistema domotico per l’oscuramento e la protezione dall’irraggiamento solare, con impiego di veneziane motorizzate (grazie alla speciale procedura di gara, che oltre allo sconto economico lasciava la possibilità ai concorrenti di formulare migliorie al progetto posto a base di gara).

Nel progetto vi è anche la sistemazione a parcheggio dell’area della scuola ex Turla ora Morcelli, che verrà demolita. Ne rimarrà una superficie che assicura stalli di sosta per circa 300 posti auto: più grande del nuovo parcheggio Pedersoli.

I commenti

«In questa fase molto difficile per tutti non bisogna cedere all’ottimismo di maniera, né al pessimismo cosmico – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche, Maurizio Libretti – L’Amministrazione, nonostante tutte le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria, ha ben chiari i suoi obiettivi e pensa già al dopo, al ritorno alla normalità. Stiamo facendo due cose: tenendo botta all’emergenza e continuando a pensare agli obiettivi di mandato che saranno anche il rilancio della Città. Gli interventi sono notevoli e gli investimenti altrettanti. Questo è solo il primo risultato di un lavoro intenso che ha riguardato il periodo successivo alle Amministrative dello scorso giugno. Il risultato è aver affidato lavori per il più grande cantiere mai svolto dal Comune di Chiari: un risultato straordinario dei nostri uffici. Siamo solo all’inizio di un’avventura ancora più bella di quella che abbiamo vissuto con il progetto Martiri – Mellini».

E ancora:

«Nonostante tutti gli impegni dovuti alle problematiche contingenti, l’Amministrazione ha rispettato le scadenze normative previste per l’aggiudicazione (anche se in fase provvisoria) dell’appalto – ha concluso l’assessore all’Edilizia Scolastica, Emanuele Arrighetti – Prosegue, dunque, quel percorso, iniziato quasi sei anni fa, che vede l’Amministrazione pesantemente presente ed in prima linea nel progetto di revisione e di totale riqualificazione delle proprie strutture scolastiche, ormai desuete. A maggior ragione in questo momento storico, vanno ringraziati i tecnici comunali per il lavoro fatto in questi mesi, ben consci che abbiamo percorso solo un piccolo tratto e che la strada sarà comunque ancora lunga».

