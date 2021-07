Il pm chiede un anno di reclusione per due medici dell'ospedale di Chiari

Un anno di reclusione per due dottoresse dell'ospedale di Chiari. E' la richiesta del pubblico ministero per la morte di Rosa Pesenti, 64enne di Calcio, volontaria del Gruppo del soccorso di Roccafranca e Ludriano, morta nel 2015 dopo mesi di agonia per colpa di un ossicino ingoiato durante un pranzo domenicale, che le aveva lacerato l'esofago e poi l'aorta.

Il fatto accaduto nel 2014

La donna era stata visitata due volte al Pronto soccorso dell'ospedale clarense nell'ottobre del 2014 e poi dimessa, l'ultima volta con la diagnosi di una gastrite. Da qui la denuncia e l'inchiesta.

E oggi è arrivata la richiesta di condanna del pm della Procura di Brescia, anche se gli avvocati dei medici hanno contestato punto per punto le conclusioni dell'accusa e chiesto l'assoluzione per le loro clienti.