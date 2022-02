Il Pd Rovato ricorda Vittorio Bertocchi

E' venuto a mancare all'età di 77 anni il rovatese Vittorio Bertocchi. Oggi, venerdì 18 febbraio, nel giorno dei suoi funerali, celebrati alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, il Pd Rovato lo ricorda con profondo affetto.

E' molto toccante il pensiero degli amici del circolo Pd di Rovato:

"Iscritto da sempre al circolo, Vittorio ha vissuto la partecipazione alle nostre attività con molta discrezione ma anche con tanta concretezza. Immancabile all’appuntamento con il tesseramento ha sempre dato un grandissimo contributo di presenza alla nostra Festa de l’Unità, sia nella sua versione comunale che zonale. Quanti turni di notte fatti da Vittorio per presidiare l’area feste alla fine delle serate in attesa dell’arrivo dei primi volontari alla mattina successiva, per evitare brutte sorprese notturne! Quanti congressi ed elezioni ci hanno visto fianco a fianco con Vittorio animati dalla comune passione politica per l’impegno al servizio degli altri. Ricorderemo sempre Vittorio per la sua estrema generosità e simpatia: la sua battuta sempre pronta che accompagnava le sue argute osservazioni sulla vita comune cittadina o su questioni di carattere nazionale. Ci mancherai Vittorio. E grazie davvero per l’aiuto che ci hai dato in tanti anni senza mai chiedere nulla. Un forte abbraccio ai tuoi famigliari".