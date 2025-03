Il Parco delle Tre Ville rinascerà con il milione di Fondazione Cariplo

Il Museo all’aperto, la casa delle associazioni, l’area giochi e l’hub culturale dedicato all’impresa creativa, con tanto di ristorante. Tutto questo diventerà realtà in un solo grande parco, quello delle Tre Ville, grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto di riqualificazione del comparto, che mira a valorizzare il verde, le strutture già in uso alle associazioni e potenziare le occasioni di socialità, inclusione e cultura, ha infatti ottenuto 1,2 milioni del Bando Emblematico maggiore, a fronte dei 5 (più altri 3 di Regione Lombardia) messi in palio per finanziare le idee più ambiziose e di grande rilevanza sociale della provincia.

Oltre un milione da Cariplo per il Parco delle Tre Ville

«Il successo del progetto del Parco delle Tre Ville dimostra che l’Amministrazione ha saputo proporre una visione concreta e lungimirante, fondata sulla capacità di creare sinergie e di costruire reti strategiche con enti, associazioni e realtà locali», ha commentato il sindaco Gianmarco Cossandi, per cui il progetto non è altro che il «tassello fondamentale di una strategia più ampia» che punta a rendere Palazzolo sempre più attrattiva e vivibile.

Lo sviluppo dell’impresa creativa e innovativa, l’inclusione sociale e la cultura diventeranno le tre anime distinte di un unico ecosistema: tre progettualità che ruoteranno intorno alle tre ville, collegate da un’unità paesaggistica e da una struttura di governance condivisa, in forte dialogo con il terzo settore, in particolare la Cooperativa La Scotta per la realizzazione di servizi socio educativi nel settore della serra e il parco della Villa Ugo Küpfer (il Parco Intergenerazionale), la Cooperativa Sociale Palazzolese per la gestione del verde e creazione di sinergie con i gruppi di volontariato e le altre realtà che vivono l’area (l’Ecosistema Parco) e

la Cooperativa sociale BENOW per il supporto e organizzazione di eventi culturali del parco della Villa Emilio Küpfer (il Parco Culturale) con operatori culturali e l’associazionismo palazzolese.

Nel progetto (che va a integrare il restauro di Villa Lanfranchi e della Casa del Custode, dove troverà casa l’hub dedicato alle imprese culturali e creative) non mancano anche le opere di riqualificazione dei percorsi pedonali e della pista da ballo, il recupero del verde mediante nuove piantumazioni e il ripristino di alcune preziose porzioni dei giardini originari, oggi andate perse, nonchè il ripristino delle piscine tombate delle ville, il restauro della vecchia serra per usi didattici e formativi e la realizzazione di un auditorium modulare a cielo aperto nell’area verde verso il Castello con la scenografia offerta dall’imponente monumento medievale.

Frutto di un lungo lavoro, il finanziamento di 1,2 milioni del bando permetteranno di rendere il Parco delle Tre Ville non solo un luogo di bellezza e aggregazione, ma anche un motore di sviluppo per l’intero territorio», ha aggiunto l’assessora Marina Bertoli ringraziando Fondazione Cariplo, ma anche gli Uffici comunali, gli esperti, i partner, le associazioni locali e gli stakeholder strategici «che in questo anno e mezzo di co–progettazione sono stati essenziali per il traguardo oggi ottenuto».

Gli altri progetti

La rigenerazione urbane del Parco delle Tre ville di Palazzolo è uno dei sei progetti finanziati dal bando di Fondazione Cariplo.

I fondi sono stati dirottati anche sul C'entro Orizzonti riabilitativi promosso da Comunità Fraternità, Fraternità Impronta e La Rondine (1 milione), La legacy di Capitale Cultura (2,5 milioni), l’Hortus Musicus dell’associazione Musicale Gasparo da Salò (1 milione), il Network Ospedale-Università-Territorio-Oureach dell’Università degli Studi di Brescia (1,3 milioni) e il Monasterium della Fondazione Camunitas per valorizzare il sito cluniacense di San Salvatore delle Tezze a Capo di Ponte (1 milione).

Emma Crescenti