Taglio del nastro al parco dei Puffi. Riqualificata e messa in sicurezza, l’area verde di via Fiume Po martedì è stata ufficialmente restituita alla comunità, ai bambini e alle famiglie, come spazio di incontro, socializzazione e gioco all’aria aperta.

Il parco dei Puffi rifiorito torna al centro della socialità

L’intervento, coperto interamente da fondi comunali, è costato 85mila euro. Progettato dal geometra Claudio Brignoli e realizzato dalla ditta Format srl di Mantova ha previsto il rifacimento dell’impianto elettrico, dell’illuminazione pubblica e il livellamento e sistemazione della parte verde: tutto il perimetro della recinzione, che versava in evidente stato di degrado, è stato sostituito con una nuova e sono stati installati ingressi pedonali automatici la cui apertura e chiusura è regolata da un sistema elettronico. «Inoltre è già stata approvata e finanziata per l'estate l'installazione di panchine, cestini ed un nuovo gioco con relativa pavimentazione di protezione, mentre la struttura presente è stata rimossa perché pericolosa», ha spiegato il sindaco Alessandra Pizzamiglio, presente all’inaugurazione con il vicesindaco Fabiana Valli (ora in corsa per la carica di primo cittadino) e il parroco don Jordan Coraglia, che ha benedetto il parco dei Puffi, subito popolato da bambini e famiglie, per una giornata di festa fra gonfiabili e le emozioni dello stare insieme.