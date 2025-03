Il paese saluta Angela Soncina, la bresciana più anziana scomparsa a 108 anni

La scorsa settimana Bedizzole ha dato l'ultimo saluto ad Angela Soncina, la donna più anziana della provincia di Brescia, scomparsa lo scorso martedì all'età di 108 anni.

Chi era la decana bresciana

Nata il 1° giugno 1916, Angela ha vissuto una vita lunga e ricca di esperienze, segnata da momenti difficili ma anche da grandi gioie dettate, soprattutto, dalla vicinanza della famiglia. Tutti gli anni in occasione del suo compleanno amici, parenti e anche rappresentanze amministrative che si univano nei festeggiamenti, le chiedevano quale fosse il segreto della sua longevità e, sempre con un po’ di ironia e un sorriso beffardo, rispondeva «mangiare tutto quel che si vuole».

La vita di nonna Angela

La nonna Angela, ricorda la nipote, era golosissima di dolci e li mangiava a tutte le ore del giorno e della notte. Non rifiutava mai un pezzo di torta e sul comodino aveva la “scorta” di caramelle. I familiari l’hanno definita una donna forte e indipendente. Da piccola aveva subito la perdita precoce del padre che l’ha lasciata a soli tre anni dopo essersi ammalato di Influenza spagnola. Nel 1939 aveva sposato Paolo Bresciani con il quale ha condiviso felicemente la sua vita fino al 2004 quando è mancato. Insieme hanno avuto due figli, Vanna e Roberto, e più tardi è arrivata la nipote Federica al quale era molto legata. Aveva lavorato per anni in un cotonificio e poi, per un lungo periodo, aveva gestito un distributore di benzina.

Gli ultimi anni tra l'affetto della famiglia

Negli ultimi anni era circondata dall’amore della sua famiglia e, racconta chi le era vicino, era riuscita a passare indenne anche il periodo pandemico. Con lei viveva la figlia, oggi 84enne. Tra pochi mesi avrebbe raggiunto un altro traguardo, ma è scomparsa serenamente nel sonno proprio nella sua casa e circondata dall'affetto di tutti i suoi cari. La comunità di Bedizzole si riunita nella Parrocchiale per darle l’ultimo saluto e salutare anche la storia ultracentenaria che Angela raccontava e portava con sè. Era la Bresciana più anziana e, a livello nazionale, 61esima tra i decani.