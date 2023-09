Il Museo Ghidoni di Ospitaletto ha aperto i battenti: "Un punto di incontro per tutti"

Ad accogliere il nuovo spazio museale è l’ex Villa Presti che, rigenerata grazie a contributi del Ministero della Cultura per 1 milione e di Regione Lombardia per 500 mila euro, ospita ben sette opere scultoree del maestro che, partito dalla provincia nel 1883, ha esposto in alcune delle più prestigiose collezioni della Milano fin de siècle. L’ampia villa, acquistata a suo tempo dall’ex Amministrazione Sarnico che aveva in cantiere il progetto del museo, è dotata di un grande giardino da 4000 metri quadri in cui sostare e rilassarsi nelle giornate di sole.

Il taglio del nastro

L’apertura della casa-museo, situata in via Padana Superiore 1, è avvenuta alla presenza dell’Amministrazione Comunale con la sindaca Laura Trecani, delle autorità religiose e, tra i tanti visitatori, di alcuni studenti delle classi terze della Scuola Primaria di Ospitaletto, che insieme ai curatori della mostra hanno lavorato ad un progetto didattico sul Ghidoni, visibile nei

prossimi mesi.