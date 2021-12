Manerbio

Si è spento a 81 anni. Ha contribuito alla nascita del coro Sotto la Torre che ha diretto fino al 2003.

E' un giorno triste per il mondo della musica, Luigi Damiani si è spento a 81 anni. La comunità di Manerbio, ma non solo, è in lutto.

Il mondo della musica piange Luigi Damiani

E' stato un personaggio di grande spessore e di rilievo, una figura di spicco nel mondo della musica. Luigi Damiani è mancato all'età di 81 anni. La sua scomparsa ha lasciato profondamente scossa la comunità di Manerbio, ma non solo. Damiani ha sempre collaborato con la banda e ha anche contribuito alla nascita del coro Sotto la Torre di Manerbio (che ha anche diretto) . Era un musicista provetto. Lui componeva musiche dei testi del poeta dialettale Memo Bortolotti (e della compagna dialettale). Infatti, Daminani è stato un grandissimo compositore e arrangiatore di musiche che spaziavano in tutti i ampi (sacro, profano e altro ancora). Inoltre, è stato anche un eccellente trombettista.

Il coro Sotto la Torre e Luigi Damiani

Quando nel 1961 don Graziano Montani, arrivò come curato a Manerbio, subito diventò il punto di riferimento di ragazzi e giovani. Tra le molteplici attività messe in campo dal curato per aggregare i giovani c'era anche un coro. A distanza di trent'anni i ragazzi di allora hanno ripreso la passione di quella prima esperienza costituendosi in un nuovo gruppo corale. Grazie a Luigi Damiani, che ha messo la sua esperienza al servizio dell'avvio di questa nuova avventura, il coro, con alcuni mesi di prove, ha potuto valutare seriamente le sue ambizioni. È stato il maestro Damiani che al termine di questo primo periodo ha suggerito di rafforzare l’organico e di superare la fase di sperimentazione con l’acquisizione di un direttore stabile.

Dall’ottobre 2003 il maestro del coro è così diventato Claudio Bertolini, ma Damiani non è mai stato dimenticato e mai lo sarà.