Il mondo del calcio bresciano dice addio a Massimo Boninsegna.

Lutto nel mondo del calcio bresciano

Lutto nel calcio bresciano per la scomparsa di Massimo Boninsegna che si è spento martedì 5 novembre 2025 all’età di 57 anni dopo una lunga malattia. Allenatore di calcio, ha sempre avuto la passione per il pallone: ha iniziato da giovanissimo nel real Leno poi in tante squadre della Bassa e non solo. È poi passato a fare l’allenatore del settore giovanile.

Il cordoglio

Numerosi sono i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita. Tra questi quelli della Fc Lumezzane:

“L’FC Lumezzane comunica con dolore la prematura scomparsa del tecnico dell’Under 16 Massimo Boninsegna colpito da un male incurabile. Massimo ha indossato in più occasioni i nostri colori come allenatore del Settore Giovanile e anche come vice allenatore della prima squadra sotto la guida di D’Astoli, quest’anno aveva fatto ritorno in società guidando la squadra nella prima giornata di campionato a fine settembre contro il Cittadella. Il presidente Andrea Caracciolo, il responsabile del Settore Giovanile Cristiano Sala, i dipendenti e i tesserati tutti, sono vicini alla famiglia Boninsegna in questo doloroso momento ed esprimono le loro più sentite condoglianze”.

Parole di vicinanza sono state espresse anche da parte del Brescia Calcio Femminile

“Il Brescia Calcio Femminile si unisce al cordoglio per la scomparsa di Massimo Boninsegna. Allenatore stimato e figura di grande umanità, ha fatto parte della nostra storia lasciando un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. Alla sua famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero di tutta la società. Ciao Mister”.

