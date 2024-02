Un’opera che vale quasi 5 milioni di euro (4.790.000 per la precisione) e il cui cantiere sarà presto inaugurato. La riqualificazione della zona del Foro Boario con la realizzazione del cosiddetto "mercato coperto" di Rovato dovrebbe prendere il via nelle prossime settimane: non prima, però, che siano ultimate le verifiche volte ad accertare che l’area sia "a prova di bombe".

Il "mercato coperto" sarà a prova di bombe

Il Ministero (l’intervento è finanziato nell’ambito del Pnrr) ha chiesto infatti che l’inizio degli scavi sia subordinato all’accertamento che non ci siano ordigni bellici nel sottosuolo. Un intervento che dovrebbe avvenire proprio in questi giorni e senza il quale non si può andare avanti.

Visionando gli elaborati progettuali depositati, si apprende che l’edificio occuperà una superficie complessiva di 4.795 metri quadrati di cui 3.553 coperti e racchiuderà uno spazio espositivo, un teatro auditorium (che potrà essere realizzato solo in un secondo momento con un ulteriore e cospicuo finanziamento) e la sala prove per la banda.

Insomma, non solo un «mercato coperto», come più volte è stato definito, ma uno spazio polifunzionale disponibile per le manifestazioni fieristiche, le rassegne, gli eventi artistici ecc. Negli intenti della maggioranza si tratta di dare vita (soprattutto quando anche il teatro sarà completato) a un vero e proprio «polo culturale», con il duplice obiettivo di recuperare un’area dismessa e di rivitalizzare il centro storico che vi si affaccia.

Il sindaco Tiziano Belotti ha spiegato che la valutazione di rischio bellico dovrebbe avere luogo in settimana: «La documentazione sarà poi trasmessa al Ministero che rilascia il nulla osta - ha precisato - Una volta ultimate le verifiche, cominceranno i lavori, anche perché a marzo dovremo rendicontare».

Insomma, il tempo stringe, e sarà inevitabile una sovrapposizione del cantiere con la fiera Lombardia Carne, in calendario dal 16 al 18 marzo. «Sì, quella porzione di area non sarà disponibile per la fiera, utilizzeremo parte del parcheggio antistante (con inevitabile riduzione degli stalli di sosta disponibili per i visitatori, ndr)», ha ammesso il sindaco, certo però che la prossima edizione della rassegna sarà all’altezza delle iniziative: «Il programma è quello ormai consolidato, ma sarà arricchito il numero di espositori con le eccellenze lombarde in collaborazione con Riccardo Lagorio».

In conclusione, l’Amministrazione rovatese immagina una fiera in grande ed è convinta che i disagi legati all’avvio dei lavori di riqualificazione al Foro Boario non avranno ripercussioni negative sulla partecipazione.