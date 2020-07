Questa mattina a Palazzolo c’erano tutte le bancarelle.

Il mercato cittadino ha riaperto i battenti senza limiti Covid

Dopo un graduale riavvio dei mercati cittadini, iniziato quasi 2 mesi fa, oggi il mercato settimanale del mercoledì presso il piazzale Kennedy ha ripreso pienamente le sue attività con tutti i 168 banchi presenti e senza transenne, accessi contingentati e misuratori di temperatura. Restano in vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia per gli operatori commerciali che per i clienti del mercato; il distanziamento interpersonale, nonché il divieto di assembramento davanti ai vari posteggi. Gli operatori inoltre, avranno cura di mettere a disposizione dei clienti, gel igienizzanti per le mani.

Il commento dell’assessore

“In questi due mesi di rigide restrizioni – ha commentato l’assessore al Commercio Alessandra Piantoni – nel complesso le attività mercatali si sono svolte con ordine e credo gradimento sia degli operatori commerciali che dei fruitori del mercato. Per questo devo assolutamente ringraziare il lavoro assiduo e prezioso degli uffici comunali che con tempismo e competenza si sono destreggiati durante questo difficile periodo di emergenza sanitaria, tra normative a volte complicate da applicare; il Corpo di Polizia municipale, che ha svolto un costante servizio di controllo; i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e i Carabinieri in congedo che hanno consentito, con la loro collaborazione, la regolare applicazione delle procedure previste da decreti e ordinanze regionali adottati per prevenire la diffusione del coronavirus. Credo che questo sforzo collettivo, unito alla decisione di estendere l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutto l’anno, anche agli operatori commerciali ambulanti, sia rappresentativo della volontà, da parte dell’Amministrazione comunale, di sostenere in maniera concreta la ripresa del commercio locale”.