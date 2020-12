Il mega elettrodotto a Mairano? Non si farà

L’elettrodotto a Mairano? Non si farà, o meglio, sarà interrato.

L’elettrodotto a Mairano? Non si farà

Finalmente una bella notizia per la comunità di Mairano e Pievedizio, che si è sgravata di una preoccupazione importante.

Quasi due anni fa, infatti, i cittadini erano stati scossi da un fulmine a ciel sereno: un privato, col benestare di Enel, aveva deciso di realizzare per la sua ditta in ampliamento una linea di 15 tralicci alti 30 metri che avrebbero diviso il capoluogo dalla frazione, con tutti i problemi del caso.

Era scattata allora la rivolta dell’Amministrazione e anche quella popolare, dove si è aperta una lunga e complessa battaglia legale che però, in questi giorni ha visto la fine.

Leggi l’articolo completo in edicola su Manerbio Week