Il marito si taglia, lei sviene alla vista del sangue e tampona un furgone LE FOTO

Il marito si taglia, lei sviene alla vista del sangue e tampona un furgone: è successo poco fa a Verolanuova, in via Circonvallazione.

L’incidente

Un sinistro dai contorni singolari, quello avvenuto poco dopo le 14 in via Circonvallazione, a Verolanuova. Stando alla prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale la protagonista dell’accaduto sarebbe una 42enne, che stava accompagnando il marito 50enne in ospedale: l’uomo, un macellaio di Quinzano d’Oglio, si era ferito alla mano e aveva bisogno di essere medicato. Si trovavano per strada quando, alla vista del sangue, si è sentita male.

La donna ha quindi perso il controllo dell’auto e ha tamponato il furgone che viaggiava davanti a lei: poi, dopo la carambola, l’auto ha finito la sua corsa contro un cancello all’altezza del ristorante Excalibur. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e l’ambulanza di Verolavecchia: le condizioni dei coinvolti non sembrano essere gravi.