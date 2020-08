Il maltempo non ha fermato la festa alpina a Orzinuovi

La kermesse firmata penne nere che tradizionalmente è inserita nel contesto della rinomata Fiera Orceana (cancellata a causa dell’emergenza sanitaria), quest’anno è stata riconfermata. Un weekend che ha registrato un buon numero di partecipanti nonostante il maltempo abbia concesso solo oggi uno spiraglio di sole e lo scotto pagato con la pandemia.

I festeggiamenti

Cordialità e allegria che non abbandona mai lo spirito della grande famiglia alpina, hanno fatto da padrone a pranzo per l’immancabile spiedo. Nulla è stato lasciato al caso, massima attenzione al rispetto per il protocollo di sicurezza, entrate ed uscite separate, controllo della temperatura all’ingresso, registro degli ingressi, tavoli organizzati per nuclei familiari. I festeggiamenti iniziati giovedì, proseguiranno stasera con i piatti della tradizione, accompagnati dall’intrattenimento musicale di Paolo Roncali, e termineranno domani sera. Un appuntamento da non perdere per ritornare alla normalità.

La parola al Capogruppo

“L’incertezza su quella che sarebbe stata la risposta della gente, a fronte del duro periodo appena trascorso e il maltempo non ci hanno fatto cambiare idea – ha spiegato Mario Ferrari capogruppo degli alpini – siamo soddisfatti anche perché abbiamo visto che tutte le persone hanno rispettato le disposizioni”.