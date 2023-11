Il maltempo ha distrutto il mega murale delle scuole medie

L'opera muraria Convivium spazzata via dal vento

Non ha resistito alla pioggia e alle fortissime raffiche di vento. L’enorme murale, grande 150 metri quadrati, realizzato sul muro della palestra delle medie orceane nell’estate del 2016, ora non c'è più.

I fatti

E’ successo all’ora di pranzo di oggi, giovedì, quando il cappotto dell'edificio ha ceduto portandosi con sé l’opera realizzata in due mesi dallo street artist Davide Tolasi.

L’intera area davanti alla palestra dell'istituto è stata transennata e fortunatamente non ci sono stati danni a studenti e personale scolastico. «Solo» una grande perdita per un’opera muraria impregnata della storia di Orzinuovi a partire dalla sua nascita.

L'opera e il suo significato

Protagonisti del murales alcuni orceani che con le loro vite, vissute in tempo di guerra, hanno fatto da tramite per comunicare il pensiero dell’artista: Severino Micheli giovane soldato ammazzato dalle camicie nere, Lucia Tosoni in Arnoldi in bilico tra l'essere benefattrice vicina agli indifesi o «amica» del Regime fascista e Pietro Voltolini coraggioso partigiano e lo stesso artista in un autoritratto.

«Convivium come banchetto, simposio, che vuol dire anche dialogo - aveva spiegato Tolasi durante il taglio del nastro - la street art è un dialogo, che è nato per la prima volta ad Orzinuovi e, fortunatamente, lo ha fatto con me. Perché mi metto in tutte le opere che realizzo? Perché quando inizio un lavoro ci credo talmente tanto che è come se vivessi quel momento in prima persona, l’opera la vivo con il cuore, con la pancia, con tutto me stesso».

«Mi dispiace tantissimo - ha detto oggi - il dipinto era sanissimo, l'opera è irrecuperabile purtroppo, non so ancora cosa deciderà di fare il Comune di Orzinuovi».