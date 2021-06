Il saggio è opera del travagliatese Pietro Orizio e Roberto Memme e presenta una mappatura di radicalizzazione e prevenzione in provincia.

Il libro "Il terrorismo a Brescia dopo l'11/9" firmato da due bresciani

Secondo la Cassazione, Brescia ha fatto scuola nella lotta al terrorismo, affrontandone determinati suoi aspetti prima di altre città.

Nonostante questo scenario, però, tracciare una mappa della radicalizzazione a Brescia e provincia non è così "semplice".

O, almeno, non lo era prima che Pietro Orizio e il collega Roberto Memme raccogliessero questi temi caldi in un saggio sul terrorismo contemporaneo.

"Il terrorismo a Brescia dopo l'11 settembre" é il titolo dell'ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di comprendere gli atti e i tentativi di estrema violenza e divulgare gli strumenti di prevenzione per contrastarli.

