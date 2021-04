La consegna è avvenuta ieri: le penne nere travagliatesi hanno arricchito il libro con una dedica scritta a mano.

Il libro dell’Ana Brescia donato alla biblioteca di Travagliato

La biblioteca di Travagliato si arricchisce di un nuovo volume, prezioso per tutta la comunità.

Il libro è dedicato al centenario della sezione Ana Brescia è regalato alla cittadinanza per celebrare un importante capitolo della storia del territorio.

Editato dalla sezione Alpini di Brescia in occasione dei cento anni di fondazione, ricalca i progetti portati avanti dai gruppi che ne fanno parte da generazioni di penne nere.

All’interno pagine dedicate al gruppo di Travagliato con una dedica fatta appositamente per il volume regalato: «Un piccolo dono alla biblioteca e alla comunità travagliatese. Una testimonianza di grande amore per la propria terra»