Il kartodromo diventa sempre più grande ma cresce anche il verde

Un accordo c’è. Ed doppio. Infatti, da una parte il kartodromo si amplia, mentre dall’altra il paese si fa più verde.

Il kartodromo diventa più grande

Il tutto è frutto di un «patto» stipulato tra la Provincia, il Comune di Castrezzato e la società a capo della struttura di via Bargnana, la Franciacorta Karting Track srl.

Una superficie di circa 9.900 metri quadrati sarà interessata dall’ampliamento degli spazi dedicati al kartodromo: come si apprende dal progetto di mitigazione che il gestore ha presentato al Comune è prevista la «realizzazione di spazi dedicati a parcheggio e stallo temporaneo dei mezzi di trasporto e delle officine mobili dei team partecipanti alle competizioni (ma anche uno spazio per la sosta dei camper: una nuova area hospitality, ndr).

I circa 9.900 metri quadrati, invece, oggi «rappresentano per 5.400 una scarpata, mentre 4.500 agricoli», la zona ad est della struttura di via Bargnana. Di questi, 4.500 metri quadrati ricadranno in un’area che, ad oggi, nel Piano di governo del territorio è definita come agricola. Per la variazione d’uso, infatti, saranno necessari «interventi di compensazione ecologica e anche un progetto di mitigazione e sistemazione a verde».

L'aumento del verde

In questo contesto è prevista la progettazione e sistemazione a verde di due aree di proprietà comunale: due spazi ad est del paese, in zone residenziali (in via Don Bonfadini e via Leopardi).

Ma non è finita: anche l’area attorno al kartodromo diventerà più verde: è previsto l’ampliamento della fascia verde vicina alla roggia Trenzana (a nord della struttura) con alberi e arbusti. Attorno alla nuova area che sarà occupata dal kartodromo, invece, sarà effettuata la piantumazione di 55 nuovi alberi.