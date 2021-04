Col sole o con la pioggia, dalla mattina alla sera. I volontari non fanno mai mancare il proprio sostegno e per questo è doveroso dirgli grazie.

Il grazie dell’Asst Franciacorta a tutti i volontari

Un gesto semplice, ma che tutti dovremmo fare un po’ più spesso. Ringraziare. E lo sa bene l’Asst Franciacorta che, anche oggi, non ha perso occasione di farlo. Anche grazie all’introduzione del servizio di Poste Italiane, continuano le vaccinazioni ed è iniziata realmente la corsa. Fondamentali, ovviamente a tutto il personale medico e gli operatori sanitari, è l’apporto dei volontari che a Chiari (così come a Iseo) gestisce le fasi che portano alla vaccinazione. Gruppi di Protezione civile, associazioni (come Amali), Alpini e tanti, tanti altri. Sono in tantissimi coloro che si impegnano quotidianamente. E proprio a tutte queste persone, l’Asst Franciacorta che in quest’anno non ha mai smesso di lottare contro il Coronavirus, ha voluto dire “Grazie”.