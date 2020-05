Il grazie dell’Asd Montorfano è a base di spiedo GALLERY

Un gesto semplice, ma fatto con il cuore. Un modo per dire grazie a chi in questi mesi, in maniera diversa, ha combattuto una tenace battaglia contro l’epidemia di Coronavirus. L’Asd Montorfano calcio Rovato ha cucinato e consegnato uno spiedo davvero speciale.

Il grazie dell’Asd Montorfano è a base di spiedo

Domenica 17 maggio, in una giornata che senza il Coronavirus sarebbe stata dedicata al tradizionale torneo di calcio giovanile, l’Asd Montorfano si è messa in moto per preparare un pranzo davvero speciale. I componenti della società calcistica rovatese hanno cucinato un delizioso spiedo, per poi consegnarlo alle forze dell’ordine, ai sacerdoti e ad alcuni volontari rovatesi impegnati in questi mesi in prima linea nella tenace battaglia contro il Covid, dalla Rovato soccorso alla Protezione civile. Un bel gesto per mostrare riconoscenza per quanto fatto nei momenti più duri, perché mentre ci si prepara ad entrare più nel vivo nella Fase 2 il ricordo del dolore che ha squarciato la comunità rovatese, come tanti altri comuni bresciani, è ancora fresco e indelebile.

