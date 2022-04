riconoscenza

I piccoli della scuola dell'infanzia San Giuseppe hanno consegnato degli attestati alle farmacie del paese e alla dottoressa Pesare

Il nome in bella vista, una cornice colorata e, al centro, un supereroe con tanto di mantello e mascherina. Non nascondono la loro identità, però, i farmacisti e la farmaciste di Rudiano, eroi dell’emergenza sanitaria che i bambini della scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Rudiano hanno voluto ringraziare personalmente consegnando loro un simbolico attestato di merito dedicato a chi non li hai mai lasciati soli durante la pandemia.

Il «grazie» dei bambini di Rudiano agli eroi della pandemia

Un piccolo pensiero, che è stato riempito dalle impronte di tutti i bambini della scuola, e che ora si trova appeso tra gli scaffali della farmacia di Toma e della farmacia Nuova e tra le lauree della dottoressa Generosa Pesare, pediatra.

«Ringraziamo sentitamente le farmacie e la pediatra che in questo difficile periodo sono stati al nostro fianco e ci hanno permesso di essere non solo una scuola che educa, ma una vera e propria comunità in cui i valori della sicurezza, della prevenzione e della salute vengono condivisi e tutelati», hanno commentato le maestre della materna che hanno accompagnato i bambini a recapitare gli attestati.

Un bel gesto apprezzato e condiviso anche dall’Amministrazione comunale. «Non posso che essere orgoglioso di questa iniziativa partita dai nostri piccoli cittadini e dalla scuola dell’infanzia San Giuseppe - ha aggiunto il sindaco Alfredo Bonetti - Gli anni che ci stiamo lasciando alle spalle sono stati difficili, soprattutto per i bimbi. Vederli così determinati e riconoscenti nei confronti dei nostri “eroi sanitari” mi fa ben sperare che il futuro che ci aspetta sarà sicuramente migliore».