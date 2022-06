Nella serata di venerdì 3 giugno il comandante interregionale dei carabinieri Podgora e generale di Corpo d’armata Carmelo Burgio è stato protagonista di una serata dedicata al Gis e ai Corpi speciali.

Il generale Burgio e "I reparti speciali dei carabinieri": 50 anni di storia a teatro

Quasi cinquant'anni nell'Arma, il comandante interregionale dei carabinieri "Podgora" e generale di Corpo d’armata Carmelo Burgio si è recato in visita straordinaria a Travagliato.

Nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, è stato infatti protagonista della serata "I reparti speciali dei carabinieri", dove ha dialogato con la giornalista e moderatrice Valentina Pitozzi e il segretario della sezione ANC di Travagliato, Torbole Casaglia e Berlingo, nonché organizzatore, car. aus. Federico Zotti.

L'evento è stato ospitato al teatro comunale Pietro Micheletti, dove il generale ha presentato le sue pubblicazioni "GIS - La vera storia del Gruppo d'Intervento Speciale" e "I ragazzi del Tuscania 1980 - 2010 Le missioni in Libano - Bosnia - Albania - Iraq – Afghanistan nei ricordi di un carabiniere paracadutista".

Le opere fanno parte di una quadrilogia che sarà completata in occasione del ventesimo anniversario dell'attentato a Nassiriya, quindi il prossimo anno.

Il ricavato della vendita dei libri, ieri effettuabile in loco, sarà interamente destinato a O.N.A.O.M.A.C. (Opera nazionale assistenza orfani militari arma carabinieri).

"Oltre ai contenuti molto interessanti della serata, è stato importante divulgare il fine benefico della stessa – ha spiegato Zotti – È stato un incontro intenso che ci ha fatto conoscere quel lato operativo e d’azione del GIS e del Tuscania".

Presenti in sala alcuni rappresentanti delle autorità dell’Arma: il comandante provinciale dei Carabinieri di Brescia colonnello Gabriele Iemma, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Chiari tenente colonnello Carlo Pessini, il comandante NORM Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari tenente Jacopo Marin e il comandante della stazione dei Carabinieri di Travagliato maresciallo ordinario Giuseppe Nacca.

In platea anche il sindaco Renato Pasinetti e il vice sindaco Christian Bertozzi e la vice presidente della Commissione Sanità e membro della Commissione Anti-mafia di Regione Lombardia Simona Tironi.



La serata è stata organizzata dalla sezione di Travagliato, Torbole Casaglia e Berlingo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (presieduta da Bachisio Pintore), in occasione del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.