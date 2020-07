Il forno crematorio si farà? Il commissario chiede una proroga alla Giunta regionale

Il forno crematorio rimane in forse: questa la vittoria del comitato di Quinzano d’Oglio, la decisione sarà demandata al gruppo che amministrerà il paese dopo le elezioni, il commissario chiederà una proroga alla giunta regionale.

A decidere per il tempio sarà la prossima amministrazione

Dopo la raccolta firme di domenica dal comitato “No forno crematorio a Quinzano d’Oglio” ci sono stati degli sviluppi.

“Le belle notizie continuano – ha spiegato la presidente del gruppo Annalisa Bertolini – In seguito alla nostra attività e, alla luce dei risultati ottenuti, ieri, lunedì, il Commissario Prefettizio ci ha convocato per un incontro. La dottoressa Monica Vaccaro, che ringrazio personalmente e sinceramente per la disponibilità e la trasparenza, ha fornito ad Angelo, a Primo e a me dettagli tecnici davvero utili e rassicuranti. Il dato davvero fondamentale è che chiederà una proroga alla delibera della Giunta regionale affinché anche noi potremmo beneficiare del periodo di un anno per rendere la delibera esecutiva e non solo di tre mesi, come eccezionalmente accordato a Quinzano. In questo modo l’eventuale realizzazione del forno crematorio verrà demandata al gruppo politico che vincerà le elezioni. Speriamo quindi che i candidati sindaci mantengano le loro promesse”.

Uno sviluppo sicuramente importante per i quinzanesi che sicuramente aspettavano da tempo qualcuno che li ascoltasse in merito alla tematica, ora non rimane che incrociare le dita.