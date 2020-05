Il Distretto Leo ha donato un respiratore all’ospedale di Chiari. Il regalo è arrivato direttamente dall’associazione giovanile dei Lions.

Un respiratore all’ospedale

Un respiratore è un dono prezioso. Ora, grazie ai Leo, l’ospedale di Chiari dispone di un apparecchio in più.

In questo periodo particolarmente difficile, i Lions ed i Leo del nostro territorio si dimostrano attenti e sensibili al prossimo. Donare all’ospedale è il modo più immediato per prendere parte attivamente alla battaglia contro il Coronavirus ed è anche la procedura più efficace e veloce per rendersi parte essenziale, funzionale e attiva della nostra società.

Infatti, i Leo del distretto 108 Ib2 hanno da poco donato alla struttura ospedaliera Mellino Mellini di Chiari un respiratore polmonare. L’acquisto del

respiratore è stato possibile grazie anche all’aiuto di due service paralleli, portati avanti dal Leo Club Brescia Host (progetto 283) e Leo Club Mantova

Host. Nessuno di noi era pronto a immaginare di vivere una situazione simile, ma il nostro distretto presieduto da Damiano Onger è stato fin dal primo giorno all’altezza della situazione, convogliando tutte le sue forze per affrontare al meglio questa emergenza, facendo sempre “del nostro meglio”!

Chi sono

I Leo (leadership, experience, opportunity) sono l’associazione giovanile del Lions Club International e raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità. Le attività di servizio svolte sono divise nelle seguenti aree: Lcif, area bambini e giovani, area vista, area ambiente, area fame, area internazionale, area sport.

